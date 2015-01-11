Соблюдайте бдительность во время Всероссийской переписи населения

МВД России информирует граждан о переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В отдаленных и труднодоступных территориях мероприятия завершатся 20 декабря 2021 года.

Переписчиков легко узнать – специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения.

Перед началом опроса переписчик должен представиться и показать свои документы (удостоверение, действительное при предъявлении паспорта) и проинформировать жильцов о том, что перепись населения является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ.

Проведение опроса на улице или дворовой территории не допускается.

При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется.

Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской переписи населения, об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги».

Информация в переписной лист заносится только со слов опрашиваемого. Переписчики не интересуются паспортными данными и принадлежностью жилища.

Следует помнить, что сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.

В течение всего периода проведения переписи будет действовать федеральная «горячая линия». По всем возникшим вопросам граждане могут позвонить по телефону 8-800-707-20-20. Консультации доступны с 9 до 21 часа по московскому времени. В другие часы позвонивший может оставить заявку на обратный звонок оператора.

В случае возникновения сомнений нужно позвонить на ближайший переписной участок, о подозрительных лицах сообщить в полицию по телефонам +7 (35130) 2-50-85, 102 или 112 либо участковому уполномоченному полиции.