Как самостоятельно принять участие во Всероссийской переписи населения

Пройти населения в электронном виде можно с 15 октября по 8 ноября на Едином портале государственных и муниципальных услуг, выбрав там услугу «Участие в переписи населения». Процедура прохождения переписи онлайн несложная и займет у пользователей портала несколько минут.

Для многих южноуральцев электронная форма получения услуг стала привычной и доступной. По данным министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, более 2 млн жителей области имеют подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru. Это 73% населения старше 14 лет. Именно с этого возраста граждане России имеют право участвовать в переписи населения самостоятельно.

Учитывая, что основной единицей учета во время переписи является домохозяйство — как правило, это несколько человек, — практически у всех жителей области есть потенциальная возможность самостоятельно либо

с помощью родственников принять участие в переписи онлайн.

Переписываться онлайн будет максимально удобно. Достаточно совершить стандартный вход в личный кабинет с помощью единой защищенной системы аутентификации — ЕСИА.

Формат электронного переписного листа адаптирован под любой экран – компьютера, планшета и даже смартфона, являющегося самым популярным устройством, с которого жители области заходят на портал госуслуг.

Преимущества переписи в цифровом формате:

—безопасно для здоровья пользователя в период пандемии COVID-19,

а также эпидемический период гриппа и ОРВИ;

— все данные хорошо защищены и передаются в зашифрованном виде;

— экономия личного времени;

— возможность выбрать удобное время и приемлемые условия для заполнения анкеты.

Чтобы заполнить переписные листы, нужно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг. Один пользователь портала госуслуг может заполнить электронные переписные листы не только на себя, но и на всех членов своего домохозяйства. Перед тем, как приступить к заполнению, нужно указать адрес своего фактического места жительства и число членов домохозяйства. При этом фактический адрес может не совпадать с адресом регистрации. Затем пользователь отвечает на вопросы переписных листов — для жителя России их порядка тридцати.

Портал передает данные анонимно в виде цифр. Никто не будет проверять ваши слова, но нужно быть максимально честным: ответы дополнят статистику, на основе которой правительство будет разрабатывать и внедрять социальные программы.

После того, как респондент ответит на все вопросы, необходимо отправить переписные листы в Росстат — для этого достаточного нажать на соответствующую кнопку. Чуть позже в личном кабинете пользователя на портале «Госуслуги» появятся уникальные коды подтверждения прохождения переписи на каждого переписанного в помещении и объединяющий их QR-код с информацией о результатах прохождения переписи на все домохозяйство. Поменять ответы в переписном листе можно до 8 ноября 2021 года.

В случае возникновения сложностей при заполнении переписных листов необходимо обращаться в техподдержку портала «Госуслуги». В период с 15 октября по 8 ноября 2021 года она будет работать круглосуточно.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области

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