Как и куда передать показания счетчиков при оплате услуги горячего водоснабжения по приборам учета

В филиал АО «РИР» в Озерске обратились жители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения по приборам учета с просьбой пояснить, куда и как передать показания счетчика.

Показания счетчиков принимаются по 26-е число каждого месяца, включительно.

Для этого есть несколько способов:

- по электронной почте dom@rusatom-utilities.ru;

- по тел. 8-35130-53100, работает круглосуточный телефонный робот;

- в мобильном приложении или личном кабинете на сайте gorod74.ru платёжной системы «Город» (Челябинвестбанк):

- на бумаге, опустить показания в ящик в офисах ММПКХ (ул. Матросова, 44, 1-й этаж; мкрн. Заозерный, 8).

Кроме показаний счетчиков обязательно укажите номер лицевого счета и адрес.

Информация Филиала АО РИР в Озерске.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48797/