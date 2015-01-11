Как и куда передать показания счетчиков при оплате услуги горячего водоснабжения по приборам учета

В филиал АО «РИР» в Озерске обратились жители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения по приборам учета с просьбой пояснить, куда и как передать показания счетчика.
Показания счетчиков принимаются по 26-е число каждого месяца, включительно.
Для этого есть несколько способов:
- по электронной почте dom@rusatom-utilities.ru;
- по тел. 8-35130-53100, работает круглосуточный телефонный робот;
- в мобильном приложении или личном кабинете на сайте gorod74.ru платёжной системы «Город» (Челябинвестбанк):
- на бумаге, опустить показания в ящик в офисах ММПКХ (ул. Матросова, 44, 1-й этаж; мкрн. Заозерный, 8).
Кроме показаний счетчиков обязательно укажите номер лицевого счета и адрес.
Информация Филиала АО РИР в Озерске.