«Вовка из Сороковки» отправился путешествовать по городам Росатом

Гастрольный проект театра кукол «Путешествия Вовки из Сороковки" стал победителем открытого конкурса социально значимых проектов в 2021 году, реализуемого Общественным советом Госкорпорации Росатом при поддержке Фонда «Соработничество».

С 21 октября по 4 ноября 2021 года спектакль «Вовка из Сороковки» увидят жители в городах: Сосновый бор, Обнинск и Заречный.

Проектом предусмотрены встречи с ветеранами, краеведческие уроки об истории атомной промышленности, которые проведет директор театра кукол и руководитель проекта Юлия Клепикова, как краевед, автор книги «Наш Озерск от «А до Я», написанной совместно с Галиной Чернецкой, и положенной в основу сценария спектакля театра кукол.

Уверены, что проект найдет теплый отклик у городов-побратимов. А нашим озерчанам и гостям города рекомендуем обязательно после возвращения Вовки с гастролей прийти на этот уникальный краеведческий спектакль в театр кукол "Золотой петушок". Вы узнаете много интересного.

Постоянный зритель и добрый друг театра кукол Татьяна Крупина написала:

"Вовка! Повезло тебе! Ты в самом лучшем театре поселился! Сейчас о тебе и нашей Сороковке все узнают! Тебе желаю много аплодисментов, благодарных зрителей и хорошей погоды! Счастливого пути!"

Информация театра кукол "Золотой петушок".