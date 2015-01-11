В Кыштыме построят ФОК за 340 млн рублей

Русская медная компания (АО «РМК») начала строительство спортивного комплекса «Металлург» в Кыштыме.

Напомним, в этом городе расположено АО «КМЭЗ», которое входит в Группу РМК.

В торжественной церемонии, посвященной старту работ, приняли участие министр спорта Челябинской области Максим Соколов, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова, генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Первый камень заложил девятилетний кыштымский спортсмен, внук металлургов Кыштымского медеэлектролитного завода Динияр Мугинов.

«Закладка первого камня в основание нового ФОКа – это значимое событие не только для Кыштыма, но и для Челябинской области. Год от года мы расширяем уровень вовлеченности жителей в массовый спорт, в настоящее время этот показатель равен 44%. К 2030 году по поручению президента РФ он должен быть увеличен до 70%. Мы продвигаемся к этой цели уверенными шагами, в том числе благодаря активной помощи Русской медной компании, которая возвела в области уже несколько спортивных объектов», – прокомментировал министр спорта региона Максим Соколов.

Двухэтажный комплекс площадью 2,6 тыс. квадратных метров появится в микрорайоне Нижнего Кыштыма, рядом с КМЭЗом. Объект вместит спортзалы, оборудованные для занятий волейболом, баскетболом и единоборствами, зону с профессиональными тренажерами и скалодром. Открытие спорткомплекса «Металлург» запланировано на 2022 год.

Новое здание вместе с Домом культуры и храмом завершит архитектурный ансамбль центральной площади микрорайона. Общий объем инвестиций в проект превысит 340 млн рублей.

«На всех территориях присутствия компании РМК активно развивает спортивную инфраструктуру. Это не только ремонты, оснащение оборудованием, но и масштабное строительство. Кыштым давно нуждался в подобном физкультурно-оздоровительном комплексе, в преддверии юбилейного года для Кыштымского медеэлектролитного завода это особенно актуально. Надеемся, что новый ФОК позволит повысить уровень спортивной культуры и вовлеченности жителей благодаря многообразию представленных видов спорта», – отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

По ее словам, Русская медная компания на постоянной основе ведет активную работу по развитию спортивной инфраструктуры Челябинской области. СК «Металлург» в Кыштыме стал очередным масштабным спортивным сооружением, строительство которого инициирует и реализует РМК. В июле 2021 года компания заложила первый камень бассейна в Карабаше (градообразующее предприятие – АО «Карабашмедь», входит в Группу РМК), строительство комплекса начнется в 2022 году. В бассейне оборудуют две чаши – 25 и 10 метров в длину. В том же здании расположится общественная баня площадью 350 кв. м.

В числе реализованных спортивных проектов РМК – строительство в селе Варна бассейна площадью 2,5 тыс. квадратных метров с двумя чашами, тренажерным залом и сауной. Общий объем инвестиций в строительство комплекса составляет 240 млн рублей. На оснащение комплекса компания направила дополнительно более 17 млн рублей. Еще два спортивных комплекса, построенных РМК, функционируют в Коркино (с 2018 года) и Карабаше (с 2017). Бюджет строительства – по 220 млн рублей каждый.

Кроме того, в Челябинске заложен первый камень РМК-Арены. Через два года на северо-западе появится четырехэтажный многофункциональный спортивный комплекс площадью 35 тыс. квадратных метров. Главная арена для игровых видов спорта будет рассчитана на проведение международных соревнований и вместит 5 тыс. болельщиков. Здесь же можно будет проводить массовые концертные мероприятия для 7 тыс. зрителей. Особым объектом РМК-Арены станет профессиональная спортивная аэротруба диаметром 4,8 метра и высотой 24 метра. Бюджет проекта превысит 5 млрд рублей.

Также компания в рамках совместного с челябинским хоккейным клубом «Трактор» проекта построила в Челябинской области пять современных уличных хоккейных кортов – четыре в Челябинске и один в Коркино. На строительство кортов РМК направила 30 млн рублей. Площадки открыты для всех желающих, а также для занятий местных детских секций. С 2017 года РМК возводит воркаут-площадки и воркаут-парки в Челябинской области. Они оснащены всеми необходимыми снарядами для занятий: воркаут-турниками, рукоходами, брусьями, скамьями, шведскими стенками, перекладинами. Профессиональное амортизирующее покрытие обеспечивает безопасность, а информационные стенды с программами тренировок позволяют контролировать технику выполнения. Кроме того, в Коркино (компания-оператор проекта ликвидации отработанной горной выработки угольного разреза «Коркинский» ООО «Промрекультивация», входит в Группу РМК) завершается реконструкция лыжной базы «Березка». К началу лыжного сезона 2021 года «Березка» станет основным круглогодичным спортивным лыжным центром всего Коркинского района и близлежащих муниципальных образований. РМК уже построила новый теплый корпус с раздевалками, душевыми и комнатами для спортинвентаря. Рядом с новым зданием установлены детские и спортивные площадки. На территории «Березки» появится новая учебная лыжероллерная трасса, уличные тренажеры, полоса препятствий, а также искусственный пруд в форме сердца для пляжного отдыха коркинцев. А арсенал спортивного оборудования пополнится 550 парами лыж от ведущих мировых производителей, велосипедами и роликовыми коньками. Общий бюджет реконструкции лыжной базы составляет 220 млн рублей.

Добавим, что вложения компании в социальную сферу регионов присутствия превысили 16 млрд рублей.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-postroyat-FOK-za-340-mln-rubley_142317.html