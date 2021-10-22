Смертность от COVID-19 в Челябинской области установила новый антирекорд

Смертность от COVID-19 в Челябинской области установила очередной антирекорд – за минувшие сутки в регионе скончались 30 человек.

Высокий показатель смертности – следствие роста количества заболевших. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 436 новых случаев, из них два – у школьников. С учетом этой цифры число больных и уже переболевших южноуральцев достигло 107 тыс. 350. В данный момент подтвержденный диагноз имеют 13 тыс. 193 человека.

Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области обновила очередной максимум

При этом за сутки из больниц выписали 198 пациентов, а всего за все время пандемии коронавирусом переболели 88 тыс. 801 человек.

https://dostup1.ru/medicine/Smertnost-ot-COVID-19-v-Chelyabinskoy-oblasti-ustanovila-novyy-antirekord_142614.html