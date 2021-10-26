В Челябинской области ожидается 8-балльный ветер

В ГУ МЧС по Челябинской области предупредили о сильном ветре – он ожидается в четверг, 28 октября.

По данным ведомства, порывы могут достигать 20 м/с, что соответствует 8 баллам по 12-балльной шкале. При такой скорости перемещения воздушных масс возможна поломка не только ветвей, но и самих деревьев.

В случае внезапного усиления порывов необходимо укрыться в ближайшем здании, контролировать детей и обращать внимание на балконы и крыши домов, а также рекламные конструкции. Особенно опасно находиться под проводами и линиями электропередачи.

Кроме сильного ветра 28 октября синоптики прогнозируют местами дожди и мокрый снег. Температура плюс 2-7 градусов выше нуля, в горах – до минус 1. В Челябинске осадков не ожидается, а воздух прогреется до плюс 5-7.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidaetsya-8-ballnyy-veter_142736.html