Южноуральские почтовые отделения изменят график работы в праздничные дни

На Южном Урале в праздничные дни почтовые отделения изменят график работы.

Так, в День народного единства, 4 ноября, выходной настанет для всех почтовых отделений региона.

«На час раньше закроются отделения 3 ноября, а 5 будет действовать график субботнего дня. С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме», – добавили в пресс-службе.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы – почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-pochtovye-otdeleniya-izmenyat-grafik-raboty-v-prazdnichnye-dni_142724.html