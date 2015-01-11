Оперативная информация

Челябинская область среди других регионов РФ получит деньги на борьбу с коронавирусом. Постановление об этом за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства Российской Федерации Подробнее
Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск информирует о том, что для граждан реализована возможность самостоятельно осуществить проверку статуса паспорта, в том числе, в случае если он не проходит проверку на сайте Госуслуг, или при получении информации о его недействительности от какой-либо организации Подробнее
В эту пятницу, 29 октября Озерское Трио «Трое» будет блистать в самом сердце Московского Арбата – в Центральном Доме актера им. А.А. Яблочкиной. Эта встреча со столичным зрителем отложилась на год, но всё же ей быть. Актёры Озерского театра драмы и комедии «Наш дом»: Андрей Иодловский, Вохобжон Азимов и Юлия Гусева покажут программу «Игра в классику» Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 29 октября в Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, местами сильные, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, местами сильная.