Евгений Щербаков: «Участие в переписи – это наш совместный вклад в большое и общее дело»

С 15 октября по 14 ноября 2021 года по всей стране проходит Всероссийская перепись населения. Такой вид опроса граждан остается наиболее достоверным источником информации о населении.

Глава округа Евгений Щербаков:

- Уважаемые жители Озерского городского округа! Своим участием в переписи вы не только проявите активную гражданскую позицию, но и внесёте личный вклад в будущее нашего округа. Чем больше людей откликнется на перепись, даст полные и достоверные ответы на вопросы, тем точнее получится общая картина и эффективнее государственная политика в стране. Это позволит понять, какие меры необходимы для улучшения качества жизни населения, в том числе и жизни людей в округе.





Из-за сложившейся обстановки по распространению коронавируса рекомендую пройти перепись с помощью портала Госуслуги /перепись , и помочь в этом процессе своим близким из старшего поколения.

В ответ на отправленный переписной лист участник онлайн-переписи получит подтверждение с QR-кодом и цифровыми кодами на каждого члена домохозяйства. Оно придёт на электронную почту и в ваш личный кабинет на Госуслугах. Когда придет переписчик, покажите QR-код с экрана планшета, смартфона или в распечатанном виде.

Если QR-код не считывается, нужно назвать переписчику последние 10 цифр числового кода, который находится в подтверждении с QR-кодом.

Переписчик убедится, что вы прошли перепись населения, повторно отвечать на вопросы переписных листов не нужно. Также можно дойти до ближайшего переписного участка.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа