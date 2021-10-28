Крупнейшая магнитная буря ожидается 30 октября

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН предупредили о крупнейших за несколько последних лет магнитных бурях с 30 октября 2021 года.

«Один из крупнейших, а, возможно, самый крупный за последние годы всплеск солнечной активности происходит в настоящее время на Солнце. Так, 28 октября 2021 года зарегистрировано 14 вспышек, в том числе две – класса M (сильные) и одна – максимального класса X (особо сильная)», – говорится в сообщении.

Вспышка на солнце – облако магнитной плазмы после возросшей солнечной активности движется в сторону Земли, с 30 октября оно вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури.

«По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет», — говорится в сообщении.

Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, выброшенной Солнцем, произойдет примерно в 10.00 по московскому времени 30 октября 2021 года (12 часов по местному). Скорость облака составляет около 800 км в секунду, и его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба. Облако накроет Землю примерно на двое суток.

«Самая крупная вспышка вчерашнего дня классифицирована как X1.0, то есть относится к нижней границе класса X. Экстремально сильными считаются вспышки, начиная с балла X10, то есть в десять раз более мощные. Вместе с тем, Солнце сейчас находится вблизи нижней точки солнечного цикла и производить экстремально большие вспышки, в принципе, неспособно. На этом фоне произошедшая вспышка является необычно крупной. Чтобы оценить неординарность происходящего, можно заметить, что (…) с 2018 года на Солнце зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая последнюю. Все остальные события имели более низкие баллы», — пояснили специалисты.

Они уточнили, что вспышка произошла в области Солнца, находящейся сейчас почти напротив нашей планеты, поэтому «солнечный удар будет нанесен с максимальной силой».

«С точки зрения воздействия на технику, при событиях такой силы может быть необходима коррекция напряжения в энергетических системах, возможны ложные срабатывания защиты. В области космической техники возможно накопление поверхностного заряда на элементах космических аппаратов; регистрируется увеличение сноса аппарата с орбиты. Возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания ВЧ радиосвязи. Кольцо полярных сияний на территории РФ в ближайшие дни может опуститься до широт 55-60 градусов», – предупреждают ученые.

Дальнейшее развитие событий на Солнце предсказать в настоящий момент невозможно, говорят в ФИАН. Если выбросы магнитного поля в сформировавшемся центре активности прекратятся, то накопленную на данный момент энергию Солнце сожжет в течение суток, после чего активность вернется к норме. В противном случае активность может продолжить нарастать, однако вращение Солнца в настоящий момент уводит данный центр от Земли к западному краю Солнца. Даже при продолжении роста активности к началу предстоящей недели данная область уйдет так далеко, что почти утратит возможность влиять на Землю. В этом случае даже продолжающиеся крупные взрывы не приведут к новым событиям на Земле.

https://dostup1.ru/society/Krupneyshaya-magnitnaya-burya-ozhidaetsya-30-oktyabrya_142866.html