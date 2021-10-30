Потепление сменится на Южном Урале двухдневным минусом

На Южный Урал идет похолодание – температура опустится ниже нуля.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 1 ноября, будет довольно тепло – до плюс 9, а на юге – до плюс 12. А уже завтра температура уйдет в отрицательные показатели – от минус 3 и ниже. Зато немного выглянет солнце, и пасмурная погода сменится переменной облачностью с прояснениями. Ночью будет еще холоднее – в пределах от минус 8 – до минус 10.

Такая погода простоит два дня – во вторник и среду, а затем температура вновь начнет повышаться. В четверг – плюс 1, в пятницу – плюс 4, а к концу недели термометры покажут 7-8 градусов выше нуля, но возрастет и вероятность появления осадков.

https://dostup1.ru/society/Poteplenie-smenitsya-na-Yuzhnom-Urale-dvuhdnevnym-minusom_142893.html