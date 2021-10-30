Новости недели с Александрой Лебедевой (31.10.2021 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!

- В Челябинской области начались длительные выходные, и вместе с тем стартовала система QR-кодов в торговых центрах и спортивных центрах.

- Накануне т.н. "ковидных" каникул в Озёрске прошло совещание с предпринимателями Озёрска, посвящённое введению режима повышенной готовности и установления ограничений на вход граждан в торговые центры.

- В кск «Лидер» работает дополнительный пункт вакцинации от коронавируса

- В Челябинской области региональный оперштаб утвердил ряд ограничений для парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров. Фитнес-тренер Екатерина Ситникова о нововведениях.

- Рубрика «Прогулки по Озёрску»: на этот раз мы побывали на вело-трассе "Муравейник".