Уральцам пообещали мощный всплеск тепла 6 ноября

В Гидрометцентре сообщили, что россиян ожидает мощный всплеск тепла 6 ноября – температура воздуха выше нормы на 6-10 градусов прогнозируется в этот день почти на всей территории страны, в том числе на Урале.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, необычный всплеск тепла будет связан с господством атлантических воздушных масс на территории страны, что бывает довольно редко.

«Связано это с тем, что в Якутии наблюдается редчайший случай – тепло обусловлено переносом атлантического воздуха. Эти атлантические воздушные массы пересекают все: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья», – отметил метеоролог.

«На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Исключение составят только самый юг Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия. Совершенно небольшая территория», – добавил он.

https://dostup1.ru/society/Uraltsam-poobeschali-moschnyy-vsplesk-tepla-6-noyabrya_142962.html