Челябинская область стала 3-й в стране по жесткости антиковидных ограничений

Антиковидные меры, введенные в Челябинской области, оказались третьими в стране по степени жесткости – более строгие ограничения введены только в Москве и Санкт-Петербурге.

В АПЭК сравнили профилактические меры во всех регионах России и составили топ-10.

Сейчас на Южном Урале введены QR-коды, удаленка, ограничения на работу общепита и других подобных учреждений, ограничения на проведение массовых мероприятий, самоизоляция для отдельных категорий граждан, ограничения на посещение салонов красоты.

Из других жестких мер в регионе пока не действуют только ограничения на пользование транспортом и ограничения на въезд в регион.

«В связи с неблагополучной эпидобстановкой усилены меры безопасности – теперь QR-коды необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий с любым количеством присутствующих. С 8 ноября QR-коды будут проверять не только в ТРК, но и магазинах площадью более 400 квадратных метров, а также в парикмахерских, салонах красоты, фитнес-центрах и других подобных учреждениях. С 1 декабря и по 9 января 2022 года режим QR-кодов распространится на рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания за исключением ведомственных и работающих на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов», – отметили составители рейтинга.

В десятку регионов с самыми жесткими ограничительными мерами вошли: Москва, Санкт-Петербург, Челябинская, Тюменская, Белгородская области, ЯНАО, Новгородская область, Башкортостан, Томская и Иркутская области.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-stala-3-y-v-strane-po-zhestkosti-antikovidnyh-ogranicheniy_143053.html