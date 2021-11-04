У жителей Челябинской области оказался самый плохой сон в России

Челябинская область возглавила рейтинг самых «бессонных» регионов России – 44% жителей признались, что за последние полтора года стали спать хуже.

Согласно опросу, проведенному аналитиками компании, этот показатель оказался самым высоким в стране. В свою очередь, у 21% южноуральцев сон улучшился, у 35% – остался без изменений.

Больше половины – 58% жителей региона – рассказали, что обычно спят по шесть-восемь часов в сутки, еще 21% спят меньше шести часов и столько же – больше восьми, а 27% периодически спят днем. При этом 44% опрошенных страдают от бессонницы, нарушений сна или дневной сонливости, у 42% такой проблемы нет.

«14% из тех, кто испытывает проблемы со сном, говорят, что это очень плохо влияет на работоспособность, отмечая, что работать фактически невозможно, а продуктивность серьезно снизилась. Еще 56% тоже признают негативное влияние недосыпа, но в меньшей степени: говорят, что работать стало сложнее, а продуктивность упала. На работоспособность 21% респондентов плохой сон никак не влияет. Гаджеты для контроля сна используют только 12% жителей Южного Урала», – пояснила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова,.

Большинство опрошенных – 69% – уверены, что главная причина плохого сна – высокий уровень стресса, неприятные мысли и воспоминания. Еще 34% отметили, что у них давно сложилась привычка ложиться поздно, вне зависимости от графика работы. А 24%, наоборот, рассказали, что из-за интенсивного рабочего графика возможность заниматься собой и домом появляется только поздно вечером. Еще 18% работают либо учатся допоздна, а вставать нужно рано.

Среди других причин плохого сна, то 16% плохо спят из-за высокой чувствительности к посторонним звукам, 15% – из-за маленьких детей, 13% – из-за метеозависимости, 12% страдают от симптома беспокойных ног и не могут найти удобную позу.

https://dostup1.ru/society/U-zhiteley-Chelyabinskoy-oblasti-okazalsya-samyy-plohoy-son-v-Rossii_143054.html