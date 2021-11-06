Информация о заболеваемости COVID-19 в Озёрском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 01.11.2021г. по 07.11.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 368 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 330 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 08.11.2021 получили 1 прививку 30466 человек, 2 прививки – 23833 человек.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48955/