Больных коронавирусом на Южном Урале все больше, несмотря на локдаун

На утро вторника, 9 ноября, в Челябинской области подтверждено 115 тыс. 674 случая заболевания COVID-19 – за минувшие сутки проведено более 10,3 тыс. тестов и выявлено 570 вновь заболевших/
Число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 5 814 – за минувшие сутки скончались 30 южноуральцев.
Победили инфекцию 92 тыс. 115 жителей региона (за сутки выписано 327 человек). Продолжают бороться с ковидом 17 тыс. 733 южноуральца.
Напомним, в регионе введены жесткие антиковидные ограничения и продолжается вакцинация, по последним данным, привито более 45% населения региона, более 1,2 млн человек. Власти Челябинской области намерены к декабрю довести этот показатель до 80%.
https://dostup1.ru/medicine/Bolnyh-koronavirusom-na-Yuzhnom-Urale-vse-bolshe-nesmotrya-na-lokdaun_143163.html