Больных коронавирусом на Южном Урале все больше, несмотря на локдаун

Стационарные переписные участки и волонтерские пункты действуют во всех многофункциональных центрах Челябинской области. Люди, которые не хотят самостоятельно заходить на портал госуслуг или испытывают какие-либо сложности при заполнении переписных форм онлайн, но при этом боятся пускать переписчиков в дом, могут в удобное для себя время прийти и воспользоваться помощью переписчика. Это сэкономит время и гарантирует корректность заполнения анкет Подробнее