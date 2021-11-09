В МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Южноуральцы смогут получить сертификат о профилактических прививках против COVID-19, медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией в бумажной форме.

Отмечается, что такой сертификат уже доступен в личном кабинете на портале госуслуг, а во многофункциональные центры за документом смогут обратиться граждане, которые не являются пользователями портала или не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

«Нововведение будет актуально и для отдаленных территорий, ведь окна МФЦ созданы в населенных пунктах от тысячи человек, а в некоторых регионах и менее тысячи. Также в центры госуслуг можно обратиться за помощью в работе в личном кабинете или регистрации на Едином портале», – добавили в ведомстве.

Минцифры поручено до 12 ноября разработать техническое решение, которое обеспечит возможность предоставления данной услуги, а Минздраву РФ – утвердить порядок ее предоставления до 13 ноября.

https://dostup1.ru/society/V-MFTs-nachnut-vydavat-bumazhnye-sertifikaty-o-vaktsinatsii-ot-COVID-19_143208.html