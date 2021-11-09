С сегодняшнего дня в Челябинской области непривитых не пустят на работу

С 11 октября в Челябинской области вступил в силу запрет Роспотребнадзора на работу для непривитых граждан – он касается представителей 11 сфер деятельности.

По словам главного санитарного врача области Анатолия Семенова, в регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусом по всем возрастным группам. Именно поэтому для ряда категорий вакцинация становится обязательной.

Привиться обязаны взрослые старше 18 лет, которые работают в следующих сферах:

в образовательных организациях всех форм собственности;

в медицинских учреждениях;

на государственной гражданской службе, муниципальной службе, в органах власти и местного самоуправления;

в сфере обслуживания (торговле, общепите, общественном транспорте, соцзащите и соцобслуживании населения, в том числе организациях по уходу за престарелыми; гостиницах, организациях по оказанию бытовых услуг: парикмахерских, прачечных, химчистках и пр.);

жилищно-коммунальном хозяйстве;

отделениях почтовой связи;

МФЦ;

финансовых организациях;

организациях физкультуры и спорта (ФОКах, фитнес-центрах, бассейнах, банях/саунах, соляриях, массажных и спа-салонах);

театрах, кинотеатрах, концертных и выставочных залах, музеях, библиотеках, развлекательных и досуговых заведениях;

организациях для несовершеннолетних: детских игровых комнатах и развивающих центрах, учреждениях, занимающихся отдыхом детей и их оздоровлением, присмотром и уходом за детьми и пр.

Непривитые работники этих сфер, не предоставившие справки о первом компоненте вакцины, не будут допущены к работе.

https://dostup1.ru/society/S-segodnyashnego-dnya-v-Chelyabinskoy-oblasti-nachalas-obyazatelnaya-vaktsinatsiya_143268.html