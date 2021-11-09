Атлантический фронт принесет потепление в Челябинскую область

По данным Уральского УГМС, в ближайшую ночь северный воздух доберется до юга региона. Ожидается она довольно морозной, температура воздуха понизится по сравнению с текущим днем на 8-10 градусов. Умеренно морозная погода сменится «нулевой» температурой уже 12 ноября, когда в область прибудет очередной атлантический фронт.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в ближайшие три дня, 11-13 ноября, температура воздуха не превысит плюс 2 градусов. Ночью и днем ожидаются метели и осадки в виде снега.

https://dostup1.ru/society/Atlanticheskiy-front-prineset-morozy-v-Chelyabinskuyu-oblast_143260.html