Прощай, Учитель с большой буквы! Не стало Вериной Маргариты Ивановны

9 ноября 2021 года не стало Маргариты Ивановны Вериной, почетного гражданина города Озерска, учителя математики, которому несколько поколений озерчан благодарны за глубокое знание предмета и нравственные ориентиры.

Уход Маргариты Ивановны – горе и невосполнимая утрата для Озерского городского округа. Администрация и Собрание депутатов разделяют скорбь родных и близких покойной, выражают им искренние соболезнования.

Сотни учеников и коллеги Маргариты Ивановны восприняли ее смерть близко и неравнодушно: ушел из жизни человек, который не просто профессионально выполнял свою миссию, но дарил окружающим частицу своей души и еще свой взгляд на мир.

Память о Маргарите Ивановне увековечена в успешных судьбах ее учеников, которые поступали в лучшие высшие учебные заведения страны: московские физико-технический и инженерно-физический институты (МФТИ и МИФИ), МВТУ им. Баумана, УПИ, ЧПИ и др. Ее воспитанники становились победителями городских, областных и Всероссийских олимпиад. Никогда не забудут Маргариту Ивановну и те, кто учился у нее и, не став инженером, из школьных стен вышел в жизнь просто хорошим человеком.

Высоких педагогических результатов Маргарита Ивановна всегда добивалась благодаря фундаментальным знаниям, сотрудничеству с родителями и взаимопониманию с учениками.

С прискорбием приходится признать, что озерское образовательное сообщество осиротело, ушел из жизни профессионал, который служил образцом для молодых коллег. Маргарита Ивановна была глубоко порядочной, скромной, мудрой, бесконечно преданной любимому делу личностью. Прощай, Учитель с большой буквы!

Из биографии:

Верина Маргарита Ивановна родилась 09 июля 1931 г. в селе Порецкое Порецкого района Чувашской АССР. В 1953 году окончила Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина, получив специальность учителя математики и физики.

С 1953 года, в течение 47 лет, преподавала математику в учебных заведениях города Озёрска: более 30 лет проработала в средней школе № 23 учителем математики, завучем; в 1991-2000 гг. – учителем в физико-математическом лицее № 39.

Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР и Республиканского профсоюза работников просвещения (1965), медалью «Ветеран труда». В 1998 г. ей присвоено звание «Соросовский учитель» с выделением гранта фонда Сороса.

Звание «Почетный гражданин города» присвоено Вериной Маргарите Ивановне за многолетний добросовестный труд в системе образования постановлением главы администрации города Озёрска Челябинской области от 05.05.1996 № 1181.

Прощание с Вериной Маргаритой Ивановной состоится в ритуальном зале (пр. Ленина, д. 50) 13 ноября, в 11:00 часов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48997/