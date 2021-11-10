Атмосферное давление в Челябинской области опустится до критической точки

На Южном Урале ожидается резкий перепад атмосферного давления – в течение суток оно опустится с 747 до 736 мм ртутного столба.

Последняя цифра ниже критической отметки 737 мм, которая является нижним порогом нормы. При этом, по словам синоптиков, в отдельные годы оно опускалось даже до 710 мм рт. ст., а в Челябинске – до 719 мм.

Отметим, перепад давления может вызвать негативные ощущения у метеозависимых людей и гипотоников. Они могут испытывать слабость, головокружение, повышенную раздражительность, нарушения сердечного ритма и другие проявления. При чрезмерном ухудшении состояния необходимо вызвать врача.

https://dostup1.ru/society/Atmosfernoe-davlenie-v-Chelyabinskoy-oblasti-opustitsya-do-kriticheskoy-tochki_143318.html