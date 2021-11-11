Выходные на Южном Урале пройдут под властью снежной стихии

В предстоящие выходные Челябинскую область накроет снегом – в некоторых районах возможны метели.

Как сообщают синоптики, днем, 13 ноября, температура воздуха в области опустится до минус 5, в некоторых районах до 0 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Облачная с прояснениями погода принесет с собой снег, местами сильный – в отдельных районах метели на дорогах гололедица. В ночь на 14 ноября в регионе ожидается минус 5-10, при прояснении – до минус 14. Днем в воскресенье температура составит минус 1-6 градусов. Порывы западного, северо-западного ветра достигнут 4-9 м/с, местами 14 м/с

https://dostup1.ru/society/Vyhodnye-na-Yuzhnom-Urale-proydut-pod-vlastyu-snezhnoy-stihii_143370.html