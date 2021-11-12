В начале новой рабочей недели по Челябинской области ударят заморозки

В Челябинской области в первый день новой рабочей недели температура воздуха совершит резкий скачок – столбики термометров предстоящей ночью опустятся до минус 22 градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, ночью 15 ноября будет минус 12-17, при прояснении – до 22 мороза, днем осадков не ожидается, минус 6-11 градусов, ветер неустойчивый 1-6 м/с.

В Челябинске ночью в понедельник столбики термометров покажут минус 13-15, днем – минус 7-9.

В ночь на воскресенье на Южном Урале температура воздуха опускалась до минус 3-10 градусов, сегодня днем ожидается 2-4 градуса ниже нуля, порывы ветра до 13 м/с.

https://dostup1.ru/society/V-nachale-novoy-rabochey-nedeli-po-Chelyabinskoy-oblasti-udaryat-zamorozki_143382.html