На Южном Урале происходят сильные перепады давления

В Челябинской области вторые сутки происходят сильные скачки атмосферного давления – сначала оно упало на 10 мм ртутного столба, а к середине дня повысится на 5 мм.

По данным синоптиков, с 14 часов 16 ноября к ночи давление упало с 743 до 733 мм рт.ст. А к середине дня 17 ноября оно вновь поползет вверх и достигнет 738 миллиметров. В ноябре нормой для Челябинской области считается давление в пределах 737-745 мм.рт.ст., в Челябинске – 745 мм.рт.ст.

Отметим, в такие дни метеозависимые могут испытывать ухудшение самочувствия.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-proishodyat-silnye-perepady-davleniya_143500.html