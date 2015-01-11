Гололедица и метели: на трассах Южного Урала ухудшается обстановка

В Челябинской области 19 ноября на дорогах сохранится аварийная ситуация.

По данным Гидрометцентра, в горных районах региона ожидаются снег, метели, на дорогах – гололедица (местами сильная). В связи с непростыми погодными условиями водителям советуют быть аккуратнее и внимательнее на дорогах.

Напомним, что за минувшие сутки в области зарегистрировали 10 ДТП, в результате которых пострадали 17 человек.

https://dostup1.ru/society/Gololeditsa-i-meteli-na-trassah-Yuzhnogo-Urala-uhudshaetsya-obstanovka_143593.html