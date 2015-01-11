На трассах Челябинской области ограничат движение из-за сильного снегопада

В горнозаводской зоне Челябинской области в эти выходные прогнозируются неблагоприятные погодные условия: сильный снег и метели.

• В случае ухудшения погодных условий на автодороге федерального значения М-5 «Урал» возможно временное ограничение движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов.

• Для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи будет организовано круглосуточное дежурство. Выделен резерв из 28 экипажей сотрудников ДПС для перекрытия автодорог и предупреждения водителей об опасности.

• Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения, в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, сохранения жизни и здоровья окружающих, отказаться в выходные от поездок на автомобиле, в случае, когда это невозможно, быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации.

https://dostup1.ru/society/Na-trassah-Chelyabinskoy-oblasti-ogranichat-dvizhenie-iz-za-silnogo-snegopada_143624.html