2021-11-23YEKT09:05:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.11.21 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник 23 ноября 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 4С • атмосферное давление 724 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 75 % • ветер Юго-западный 2 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 6 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 1 с 08:30 до 17 часов Гайдара 18-1,2п, Октябрьская 8, Монтажников 50-1корп с 9 до 12 часов Карла Маркса 8-1п с 9 до 14 часов 2 В сетях электро-снабжения плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 18-1,2п, Октябрьская 8, Монтажников 50-1корп с 9 до 12 часов Карла Маркса 8-1п с 9 до 14 часов Уважаемые озерчане! 23 ноября будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Вниманию жителей округа! На водоемах округа начался ледостав. Не выходите на тонкий неокрепший лед! Соблюдайте правила безопасного поведения на льду в осенне-зимний период. Убедительная просьба к родителям! Не допускайте детей на лед! Проведите разъяснительную беседу со своими детьми об опасности, которую таит в себе тонкий лед, что поможет предотвратить беду. Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно звоните 112. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 23 ноября 2021 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью минус 6-11°, днем минус 2-7°. НЯ: 23 ноября на территории Челябинской области ожидаются метели, порывы ветра 15-20 м/с, в горах на дорогах сильная гололедица. ОЯ: не прогнозируется. 3.2. Техногенные ЧС: 3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 184 сообщения. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/49111/ alebedeva 2021-11-23YEKT09:05:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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