Воспитанники клуба «Легион мастеров» завоевали медали на турнире в Трехгорном

На прошлой неделе в городе Трёхгорный прошел открытый городской турнир по боксу «Золотой листопад» на призы МСМК Алексея Астраханцева среди юношей 2006-2007 г. р., девушек 2006-2007 г. р., юниоров 2003-2004 г.

Озёрский городской округ на турнире представляли воспитанники клуба «Легион мастеров» Филиппенков Мирон, Губайдуллин Вячеслав, Гумматов Давид. Ребята провели конкурентные бои и завоевали две медали - золото и серебро:

1 место - Губайдуллин Вячеслав (призёр УрФО 2021 г.).

2 место - Филиппенков Мирон.

За волю к победе получил приз Гумматов Давид.

Тренируются боксёры под руководством Никулина Дмитрия, Шепелева Дмитрия, Жигмонта Александра, Босова Александра.

Соревнования прошли на высоком уровне, участники-победители получили хорошие призы, но и самое главное - соревновательный опыт.

Информация и фото клуба «Легион мастеров».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49112/