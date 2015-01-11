На Южный Урал идет новая волна холода

В Челябинской области ожидается новое похолодание – правда, в этот раз оно не будет носить экстремального характера.

По данным синоптиков, сегодня, 23 ноября, в регионе ожидается облачная погода, с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица, в горах – сильная. Температура в пределах от минус 2 до минус 7 градусов.

Однако уже в ночь на среду погода начнет меняться – ночью температура упадет до минус 12-17, днем – минус 8-13 с ветром до 15 м/с, небо очистится, будет облачно с проясненями.

В ночь на четверг температура опустится еще ниже – до минус 16-21, днем термометры покажут 9-14 градусов ниже нуля, и также облачно с прояснениями. Ветер стихнет до 4-9 м/с.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-idet-novaya-volna-holoda_143754.html