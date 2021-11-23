Конкурс – акция #ЩедрыйВторник и #Щедрая история

30 ноября 2021 года каждый может принять участие в международной акции #ЩедрыйВторник. В этот день миллионы людей из 100 стран мира рассказывают истории о том, как и кому они помогают.

С 16 по 30 ноября вы можете на сайте https://www.givingtuesday.ru/рассказать о самых ярких проявлениях доброты, которые с вами случались, и вы сможете выиграть 100 тысяч рублей в пользу любимой благотворительной организации!

Как принять участие: - С 16 по 30 ноября зайдите на страницу конкурса givingtuesday.ru/my-giving-story - Расскажите историю о добре и помощи в вашей жизни

- Войдите в шорт-лист, победив в конкурсе репостов

- Получите шанс выиграть денежный грант для любимого фонда!

Рассказывая свою "Щедрую историю", вы оказываете реальную помощь: авторы трех лучших историй смогут направить грант в пользу любимого фонда!

Как проголосовать за понравившуюся историю:

Проголосуйте за нее на сайте и поделитесь этой историей в социальных сетях. Ваш голос будет засчитан после создания репоста с сайта в социальной сети. Для каждой социальной сети засчитывается только один репост и один голос. Победителей прошлого года можно найти по ссылке » givingtuesday.ru/my-giving-story

Эти истории победили потому, что в них была личная история. Они рассказывали о работе НКО и благотворительности с разных сторон: семьи, сотрудника, волонтера. Истории вовлекали, показывали, что помогать может каждый, вызывали положительные эмоции.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49126/