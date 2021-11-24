На территории Озерского городского округа продолжаются мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», «Дети России» и «Я и закон»

Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по ЗАТО г. Озерск майор полиции Эльвира Губайдуллина провела профилактические беседы с учащимися начальных классов МБОУ СОШ №32.

Инспектор ПДН разъяснила детям их права и обязанности и основные нормы законодательства в сфере ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, чем грозит постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а также чем опасны вредные привычки. В ходе беседы Эльвира Хайдаровна напомнила ребятам о необходимости вежливого и уважительного отношения к родителям, преподавателям, людям старшего возраста и сверстникам.

После лекции ученики 4 «Б» класса подготовили рисунки на тему «Мои права», где отразили свое понимание темы беседы с сотрудником полиции.

Ученикам 8-х классов 32 школы заместитель прокурора Озерского городского округа Анна Охотникова рассказала о вреде электронных сигарет, курительных смесей, снюсов, психотропных и токсичных веществ, разъяснила, какие существуют виды ответственности, привела примеры уголовной, административной, гражданско-правовой, а также напомнила о дисциплинарной ответственности за нарушение устава школы.

Профилактические беседы с детьми очень важны, инспекторы ПДН систематически посещают каждую школу Озерского городского округа, где проводят подобные мероприятия, результатом которых является правовое просвещение, понимание и осознание ответственности несовершеннолетних.