2021-11-27YEKT14:00:00 | Новости Городские новости 28 ноября - День матери

Великий материнский труд - самый почетный и значимый. Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свои благодарность и признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание.

В этот замечательный праздник мы чествуем безграничную силу материнского сердца, которая становится крепкой бронёй от невзгод, надёжной опорой наших достижений. Улыбка мамы – лучшая награда в любом возрасте. Она помогает верить в себя, делать правильный жизненный выбор. И не важно, сколько нам лет: мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Дорогие жительницы Озерского городского округа, день за днем вы успеваете всё: растить детей, беречь семью, работать, заниматься общественной деятельностью. Спасибо вам, уважаемые женщины, мамы и бабушки за ваше большое сердце и самоотверженный труд.

Защита материнства и детства сегодня одна из важнейших задач. Создание достойных условий жизни семьям с детьми, поддержка многодетных семей, повышение престижа материнства – это приоритет для власти и общества.

В этот день выражаем особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, матерям, воспитывающим ребят с особенностями здоровья.

Дорогие мамы, низкий поклон вам за терпение, за верность своему высокому призванию, за то, что вы дарите жизнь и создаете будущее родного округа и нашей страны. Ваша безграничная любовь и участие способны творить чудеса. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, успехов во всем, будьте счастливы и любимы. Пусть ваши дети и внуки всегда оправдывают ваши лучшие надежды.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков









Председатель Собрания депутатов





Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Дорогие мамы!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным и трогательным праздником – Днем матери.

С самого первого дня вы рядом с нами – добрые, чуткие, терпеливые, понимающие. Счастлив тот, кто и во взрослой жизни чувствует материнскую заботу и поддержку, в трудную минуту может услышать мудрый совет и ласковое слово от самого главного человека в мире.

Вы дарите детям свою любовь, учите добру и уважению, честности и трудолюбию, тем самым сохраняя моральные основы всего нашего общества. Особая благодарность – многодетным матерям и тем, кто воспитывает приемных детей, окружая их вниманием и душевным теплом.

Пусть успехи сыновей и дочерей станут лучшей наградой за самоотверженный материнский труд, пусть в семьях всегда царят любовь и взаимопонимание. Желаю всем мамам и бабушкам крепкого здоровья и побольше поводов для радости!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер

Информация предоставлена: Уважаемые женщины! Дорогие мамы и бабушки! Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери!Великий материнский труд - самый почетный и значимый. Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свои благодарность и признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание.В этот замечательный праздник мы чествуем безграничную силу материнского сердца, которая становится крепкой бронёй от невзгод, надёжной опорой наших достижений. Улыбка мамы – лучшая награда в любом возрасте. Она помогает верить в себя, делать правильный жизненный выбор. И не важно, сколько нам лет: мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.Дорогие жительницы Озерского городского округа, день за днем вы успеваете всё: растить детей, беречь семью, работать, заниматься общественной деятельностью. Спасибо вам, уважаемые женщины, мамы и бабушки за ваше большое сердце и самоотверженный труд.Защита материнства и детства сегодня одна из важнейших задач. Создание достойных условий жизни семьям с детьми, поддержка многодетных семей, повышение престижа материнства – это приоритет для власти и общества.В этот день выражаем особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, матерям, воспитывающим ребят с особенностями здоровья.Дорогие мамы, низкий поклон вам за терпение, за верность своему высокому призванию, за то, что вы дарите жизнь и создаете будущее родного округа и нашей страны. Ваша безграничная любовь и участие способны творить чудеса. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, успехов во всем, будьте счастливы и любимы. Пусть ваши дети и внуки всегда оправдывают ваши лучшие надежды.Дорогие мамы!От всего сердца поздравляю вас с замечательным и трогательным праздником – Днем матери.С самого первого дня вы рядом с нами – добрые, чуткие, терпеливые, понимающие. Счастлив тот, кто и во взрослой жизни чувствует материнскую заботу и поддержку, в трудную минуту может услышать мудрый совет и ласковое слово от самого главного человека в мире.Вы дарите детям свою любовь, учите добру и уважению, честности и трудолюбию, тем самым сохраняя моральные основы всего нашего общества. Особая благодарность – многодетным матерям и тем, кто воспитывает приемных детей, окружая их вниманием и душевным теплом.Пусть успехи сыновей и дочерей станут лучшей наградой за самоотверженный материнский труд, пусть в семьях всегда царят любовь и взаимопонимание. Желаю всем мамам и бабушкам крепкого здоровья и побольше поводов для радости!Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-11-27YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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