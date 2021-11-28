Более 160 водителей в Челябинской области лишат прав

Минувшие выходные и пятница в Челябинской области оказались щедрыми на пьяных водителей – за эти дни автоинспекторы выявили 181 автомобилиста, находившегося за рулем в неадекватном состоянии или отказавшихся проходить освидетельствование на алкоголь.

Из этого числа 161 водителя привлекли к административной ответственности, их лишат прав на срок от 1,2 до 2 лет и оштрафуют на 30 тыс. рублей. А еще 20 человек попались пьяными за рулем повторно. Им грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, на дорогах области выявили 114 жителей, севших за руль без водительских прав.

https://dostup1.ru/society/Bolee-160-voditeley-v-Chelyabinskoy-oblasti-lishat-prav_143988.html