Вышки сотовой связи за ДК «Маяк» не будет

В пояснительном письме управления архитектуры администрации сообщается, что антенно-мачтовое сооружение может помешать пешеходному движению, нарушить противопожарные требования, ухудшить визуальное восприятие среды муниципального образования и благоустройство территории и застройки.
«В целях создания архитектурно-ландшафтного объекта на естественном элементе рельефа территории, расположенной в районе ДК «Маяк», а также с целью сохранения востребованной жителями сети пешеходного маршрута, администрацией Озерского городского округа принято решение о проведении работ по благоустройству этой территории», -говорится в письме.
Кроме того, администрация обязует представителей компании сотовой связи привести земельный участок в первоначальное состояние.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа