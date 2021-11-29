2021-11-30YEKT13:00:00 | Новости Городские новости Озерские парки готовы к зиме и планируют праздники Зима не станет «выпадающим сезоном» для озерских парков – городского и детского. Здесь, кроме привычного комфорта для ежедневного активного досуга, горожан ждет немало сюрпризов в новогодние праздники.

Городской парк продолжает гостеприимно встречать своих посетителей, несмотря на перемены погоды. По словам директора МБУ ПКиО Луизы Белой, коллектив учреждения очень заботливо относится и к территории, и к традициям:

- Мы полностью готовы к зимнему сезону, когда существенно сокращается световой день. На сегодняшний день горят все 114 светильников, установленных на территории городского парка, в том числе 29, которые мы смогли обновить в этом году на средства ФГУП «ПО «Маяк». Освещение обеспечивает достаточную видимость, мы им гордимся: в некоторых местах оно позволяет читать даже газету. Чтобы посетителям было удобно, включаются светильники автоматически в 06:00 (днем не работают, выключаются в 23:00), они установлены на всех асфальтированных аллеях парка, на центральной части и на входной группе. Не осталась в темноте и площадка, где находятся фигуры для скейтеров.

Основная задача, которую решают сотрудники МБУ ПКиО в городском парке зимой – это создание благоприятных условий для любителей здорового образа жизни, совершающих пешие прогулки. Учреждение располагает собственным механизированным средством для дежурной очистки аллей от снега. К помощи подрядчиков, имеющих специализированную технику, МБУ ПКиО прибегает только в экстренных случаях.

- Организуя уборку, мы стараемся учесть еще и интересы тех озерчан, кто катается на лыжах и в ходе занятий пересекает пешеходные дорожки. Если нет гололеда, лишний раз не сыпем песок. Используем его только с наступлением оттепели, в целях безопасности.

О том, что городской парк стал любимым местом отдыха горожан, говорит и тот факт, что интерес к нему все чаще проявляют предприниматели. Здесь круглый год работают кафе, тир, веревочный экстрим-центр.

- Сделать городской парк «точкой притяжения» нам помогают социальные партнеры – ФГУП «ПО «Маяк», ВНИИПИЭТ, волонтеры ОТИ НИЯУ МИФИ, а также подразделения администрации – УКС и УКСиБ. Тесно мы взаимодействуем и с МБУ «Арена», чьи спортивные сооружения прекрасно сочетаются с нашим природным ландшафтом, зимой их посещают многочисленные любители спорта.

Следует отметить, что на СК «Труд» уже действуют две ледовые коробки, открыт прокат коньков и лыж, заточка коньков. В ближайшее время начнется заливка большого футбольного поля и прокладка лыжных трасс на 3 и 5 километров.

- Хочу обратить внимание, что в городском парке практически нет мусора, и это результат того, что у нас правильно организован процесс по содержанию территории: есть точки сбора ТКО, везде расставлены урны, регулярно проводится уборка. Некоторых жителей волнует один момент, связанный с парковым туалетом: с октября по май он не работает, но в холодное время года всех желающих всегда пускают в здание СК «Труд».

Также поддерживается идеальный порядок и всегда готов к встрече с посетителями и детский парк, где в зимний период продолжают функционировать аттракционы (за исключением нескольких - тех, что остановлены из-за температурного режима). К Новому году и здесь будет создана сказочная атмосфера – появится свой небольшой ледовый городок и украшенная елочка. Подготовлен сюрприз для малышей (пока он держится в секрете).

По словам Луизы Белой, в городском парке (на центральной площадке) новогодняя иллюминация и елка зажгутся 25 декабря. Но основные силы сотрудников МБУ ПКиО в скором времени будут направлены на сооружение большого ледового городка и создание праздничной обстановки на проспекте Карла Маркса в Озерске.

- В этом году мы решили посвятить озерский ледовый городок славному и любимому всеми персонажу – Снеговику. Не буду открывать тайну и подробно рассказывать, что и как, но однозначно быть: большой и малой горке, фотозонам, фигурам Деда Мороза и Снегурочки (к слову, эти образы удивят своим «мультяшным» видом), елке. Мы очень постараемся, чтобы здесь заработал аттракцион, - директор МБУ ПКиО выразила надежду, что устроителей ледового городка не подведет погода. – Пока толщина льда, из которых планируется изготовить фигуры, составляет 8 сантиметров, а для выполнения работ надо 30. Будем надеяться, что подрядчик успеет справиться с задачей (ежегодно на это уходит порядка двух недель). На всякий случай, если снега с морозом не случится, мы прорабатываем альтернативный вариант.





МБУ «ПКиО» настроено порадовать горожан и, кроме ледового городка, готовит праздничные новогодние программы, которые пройдут у главной елки Озерска, если позволит эпидситуация: 26 декабря – открытие ледового городка, 01 января – Новогодняя ночь, 07 января – Рождество Христово. Афиши мероприятий будут размещены в СМИ дополнительно.

Традиционно, перед Новым годом ледовые городки будут построены в Татыше, в поселках Новогорный и Метлино, здесь пройдут новогодние мероприятия.























































Информация предоставлена: Городской парк продолжает гостеприимно встречать своих посетителей, несмотря на перемены погоды. По словам директора МБУ ПКиО, коллектив учреждения очень заботливо относится и к территории, и к традициям:Основная задача, которую решают сотрудники МБУ ПКиО в городском парке зимой – это создание благоприятных условий для любителей здорового образа жизни, совершающих пешие прогулки. Учреждение располагает собственным механизированным средством для дежурной очистки аллей от снега. К помощи подрядчиков, имеющих специализированную технику, МБУ ПКиО прибегает только в экстренных случаях.О том, что городской парк стал любимым местом отдыха горожан, говорит и тот факт, что интерес к нему все чаще проявляют предприниматели. Здесь круглый год работают кафе, тир, веревочный экстрим-центр.Следует отметить, что на СК «Труд» уже действуют две ледовые коробки, открыт прокат коньков и лыж, заточка коньков. В ближайшее время начнется заливка большого футбольного поля и прокладка лыжных трасс на 3 и 5 километров.Также поддерживается идеальный порядок и всегда готов к встрече с посетителями и детский парк, где в зимний период продолжают функционировать аттракционы (за исключением нескольких - тех, что остановлены из-за температурного режима). К Новому году и здесь будет создана сказочная атмосфера – появится свой небольшой ледовый городок и украшенная елочка. Подготовлен сюрприз для малышей (пока он держится в секрете).По словам Луизы Белой, в городском парке (на центральной площадке) новогодняя иллюминация и елка зажгутся 25 декабря. Но основные силы сотрудников МБУ ПКиО в скором времени будут направлены на сооружение большого ледового городка и создание праздничной обстановки на проспекте Карла Маркса в Озерске.директор МБУ ПКиО выразила надежду, что устроителей ледового городка не подведет погода.МБУ «ПКиО» настроено порадовать горожан и, кроме ледового городка, готовит праздничные новогодние программы, которые пройдут у главной елки Озерска, если позволит эпидситуация: 26 декабря – открытие ледового городка, 01 января – Новогодняя ночь, 07 января – Рождество Христово. Афиши мероприятий будут размещены в СМИ дополнительно.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-11-30YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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