Жительницу Озерска мошенники по телефону убедили перевести накопления на «безопасный счет»

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск предупреждает об участившихся фактах телефонного мошенничества, связанного с использованием интернет-сервиса подменных абонентских номеров. При этом номера телефонов могут быть закреплены как за банками, так и за различными государственными организациями.

Жительнице Озерска 1981 года рождения позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительного ведомства, и сообщили, что мошенники, завладев ее паспортными данными, пытаются обналичить накопленные денежные средства женщины. Чтобы еще больше ввести в заблуждение потерпевшую, ей позвонил «следователь отдела финансовой безопасности Центробанка», и убедил перевести имеющиеся деньги на безопасный счет. Женщина по указанию мошенников установила приложение на телефон, где создала виртуальную карту, на которую перевела через банкомат все свои накопления.

Однако в этот же день мошенники позвонили снова и сообщили, что женщине необходимо оформить кредит. Уже оформив заявку в банковском приложении, озерчанка решила посоветоваться с мужем, который ей сообщил, что ее обманули мошенники. Таким образом, женщина лишилась 845 700 рублей.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с банковского счета). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Первое из них – не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

Не спешите называть данные своей банковской карты или переводить денежные средства на незнакомые счета. Прерывайте разговор и при возникновении сомнений или с целью проверки информации перезванивайте на официальную горячую линию интересующего вас банка, телефоны которых указаны на обратной стороне ваших банковских карт.

Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 102, 112.