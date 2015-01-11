В Челябинской области перед судом предстанут участники преступного сообщества, обвиняемые в многомиллионном мошенничестве

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено предварительное расследование уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частями 1, 2 статьи 210 УК РФ.

По версии следствия, уроженец Ульяновской области создал преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан. Оно состояло из четырех функционально и территориально обособленных структурных подразделений, а роли между участниками были четко распределены.

В период с июня 2016 по август 2020 год обвиняемые, находясь в одной из стран Южной Европы, обзванивали россиян, преимущественно пенсионного возраста, которые ранее приобретали биологически активные добавки в Интернете. Они представлялись должностными лицами различных государственных учреждений и сообщали гражданам, что приобретенные БАДы являются контрафактными. В связи с этим клиентам якобы положена компенсация за счет средств иностранных фирм, которые реализовывали некачественную продукцию.

Убедив собеседников, аферисты просили оплатить через различные платежные системы либо страховую часть от мнимой компенсации, либо подоходный налог, либо услуги инкассации и хранения денежных средств в банковской ячейке. Таким образом мошенники путем обмана получали деньги от граждан, после чего перечисляли их организатору сообщества для последующего распределения между соучастниками.

Установлено, что от противоправных действий фигурантов пострадало более 100 человек, а причиненный им материальный ущерб превышает 90 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области были задержаны 13 предполагаемых участников преступной организации. Уголовные дела в отношении них с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Предполагаемый организатор теневого бизнеса и еще двое сообщников в настоящее время находятся в международном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/27214472