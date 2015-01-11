По решению СПЭК приостановлен учебный процесс в организациях дополнительного образования детей

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия Озерского городского округа приняла решение приостановить с 02 по 06 декабря 2021 года (включительно) учебный процесс в организациях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования и Управлению культуры администрации Озерского городского округа.

Помимо приостановки занятий в кружках и спортивных секциях, в те же сроки отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия, спектакли, фестивали и иные мероприятия с участием детей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49191/