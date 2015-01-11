Набор для малыша - самый нужный подарок

Подарки из рук руководителя фракции местного отделения «ЕР» Валентины Сылько и главы округа Евгения Щербакова получили супруги Любимовы. Юлия и Виталий стали счастливыми родителями первенца, дочки Александры, поэтому подарок пришелся кстати.
Всего в день рождения «Единой России» представители озерского отделения партии раздали 7 таких наборов. В каждый входят игрушки, гигиенические принадлежности и средства для ухода за новорожденными.
- Ориентиры на семейные ценности, на детство, являются одними из ключевых для партии «Единая Россия». Я считаю, очень знаково, что именно в день рождения нашего политического объединения происходит вручение таких наборов для малышей. Кстати, это уже стало доброй традицией, которую, несомненно, мы будем продолжать, - подчеркнула Валентина Сылько.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа