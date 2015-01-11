Житель Озерска «инвестировал» лжеброкерам более двух миллионов рублей

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление местного жителя, 1973 года рождения о том, что он стал жертвой мошенников.

В сети «Интернет» мужчина увидел объявление о получении дополнительного заработка, и перешел по указанной ссылке. После регистрации на сайте брокерской компании с мужчиной связался неизвестный, который представился финансовым консультантом и предложил оказывать содействие и сопровождать сделки.

Под его руководством мужчина внес первоначальный взнос на указанный менеджером счет, а затем в течение месяца совершил больше десяти денежных переводов крупными суммами, в общей сложности перечислив мошенникам 2 265 000 рублей, но прибыли и возврата денег так и не получил. Мужчина понял, что связался с мошенниками и обратился в полицию.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В настоящее время многочисленные организации предлагают услуги по управлению инвестициями и брокерским онлайн-услугам, среди них встречаются и мошенники, которые, используя заманчивые предложения и низкую финансовую грамотность населения, всеми силами стремятся вытянуть как можно больше денег из доверчивых граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения.

Прежде, чем вкладывать свои сбережения куда-либо, соберите информацию об организации, изучите отзывы других вкладчиков, проверьте сведения о наличии лицензии.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите об этом в полицию.