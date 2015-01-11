Челябинский губернатор ответит на вопросы южноуральцев в прямом эфире

Жители Челябинской области могут задать вопросы губернатору Алексею Текслеру.

В среду, 8 декабря, в 12.00 губернатор в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев.

Сегодня, 2 декабря, стартует прием вопросов для прямой линии с главой региона. Обращение можно оставить несколькими способами:

• нужно зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Задать вопрос», после чего вы перейдете на страницу Госуслуг, где расположена форма обратной связи. Заполнив ее, вы отправите вопрос губернатору. Также есть возможность отправить видеообращение. С помощью любого устройства запишите видео (не более 60 секунд) и прикрепите видеофайл к форме обратной связи.

• вопрос можно задать по телефону «горячей линии» – 8 800 500 74 50. Вопросы будут приниматься со 2 по 8 декабря включительно, с 8.00 до 20.00 часов.

https://dostup1.ru/politics/Chelyabinskiy-gubernator-otvetit-na-voprosy-yuzhnouraltsev-v-pryamom-efire_144168.html