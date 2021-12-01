Образовательные учреждения Озерского городского округа уходят на дистанционное обучение

1)
запретить посещение обучающимися образовательных организаций и организаций дополнительного образования;
2)
обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
Принято решение отменить в учреждениях, подведомственных Управлению образования, Управлению культуры и Управлению по физической культуре и спорту, занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с детьми, в том числе, проводимых на открытом воздухе, с 04.12.2021 по 13.12.2021 (включительно).
Руководителям учреждений: ГБПОУ Челябинской области «Озерский технический колледж» (Шварев С.В.), ОТИ НИЯУ МИФИ (Иванов И.А.), ГБПОУ Челябинской области «Озерский государственный колледж искусств» (Праздникова О.С.) рекомендовано организовать обучение в рамках реализации образовательных программ учреждений среднего профессионального образования для обучающихся 1,2 курсов с применением электронного обучения и дистанционных технологий с 04.12.2021 по 13.12.2021 (включительно).
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа