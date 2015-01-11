В Озёрске приостановлен образовательный процесс в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования с 04 по 13-е декабря.

на основании решения СПЭК Озерского городского округа (протокол заседания от 02.12.2021 №3) в связи с резким увеличением количества болеющих детей школьного возраста приостановлен образовательный процесс в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования в очном режиме с 04.12.2021 по 13.12.2021 включительно.

Образовательный процесс в этот период будет организован с использованием дистанционных образовательных технологий, согласно порядкам, определенным каждой образовательной организацией самостоятельно.

Запланированные на эти дни досуговые или другие мероприятия либо переносятся на другие сроки, либо проводятся в формате онлайн.

Также отменено проведение всех культурно-массовых и спортивных мероприятий как в закрытых помещениях учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, так и на улице.

Начальник Управления образования

Л.В. Горбунова

http://gorono-ozersk.ru/node/8407