2021-12-03YEKT10:10:00 | Новости УВД Озерского городского округа Приглашаем на службу в Полицию! Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу граждан, не имеющих судимости, годных по состоянию здоровья на вакантные должности: Младший инспектор-кинолог ЦКС заработная плата от 28000 рублей сменный график несения службы основной отпуск 40 календарных дней дополнительные отпуска: за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней; от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь; Требования к кандидату: образование среднее (полное) общее Инженер-электроник ДЧ заработная плата от 47000 рублей, сменный график несения службы основной отпуск 40 календарных дней дополнительные отпуска: за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней; от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь от 27 000 рублей; Требования к кандидату: - наличие образования не ниже среднего специального или высшее образование; Участковый уполномоченный полиции заработная плата от 47000 рублей, основной отпуск 40 календарных дней дополнительные отпуска: за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней; от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь от 27 000 рублей; Требования к кандидату: - наличие образования не ниже среднего специального или высшее образование; Оперуполномоченный отдела уголовного розыска заработная плата от 47000 рублей основной отпуск 40 календарных дней дополнительные отпуска: за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней; от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь от 27 000 рублей; Требования к кандидату: Образование среднее специальное или высшее Инспектор ДПС заработная плата от 47000 рублей основной отпуск 40 календарных дней дополнительные отпуска: за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней; от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь от 27 000 рублей; право выхода на пенсию на льготных условия (1 год за 1,5 года) Требования к кандидату: Образование среднее специальное или высшее водительское удостоверение категории «В» Полицейский патрульно-постовой службы полиции заработная плата от 28 000 рублей сменный график несения службы основной отпуск 40 календарных дней дополнительные отпуска: за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней; от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь; Требования к кандидату: образование среднее (полное) общее Полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции заработная плата от 28 000 рублей сменный график несения службы основной отпуск 40 календарных дней дополнительные отпуска: за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней; от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь; Требования к кандидату: образование среднее (полное) общее; водительское удостоверение категории «В» Полицейский (водитель) дежурной части заработная плата от 27 000 рублей сменный график несения службы основной отпуск 40 календарных дней дополнительные отпуска: за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней; от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь; Требования к кандидату: образование среднее (полное) общее; водительское удостоверение категории «В» Полицейский (водитель) изолятора временного содержания заработная плата от 28 000 рублей сменный график несения службы основной отпуск 40 календарных дней дополнительный отпуск 14 календарных дней за особые условия службы; от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел, ежегодная материальная помощь; право выхода на пенсию на льготных условия (1 год за 1,5 года) Требования к кандидату: образование среднее (полное) общее; водительское удостоверение категории «Д» Полицейский ИВС заработная плата от 28 000 рублей сменный график несения службы основной отпуск 40 календарных дней дополнительный отпуск 14 календарных дней за особые условия службы; от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел, ежегодная материальная помощь; право выхода на пенсию на льготных условия (1 год за 1,5 года) Требования к кандидату: образование среднее (полное) общее; Помощник участкового уполномоченного полиции ПП «Новогорный» заработная плата от 31000 рублей основной отпуск 40 календарных дней дополнительные отпуска: за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней; от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь. Социальные гарантии сотрудникам МВД: · стабильная заработная плата, ежемесячная надбавка за особые условия службы, за выслугу лет; · материальная помощь один раз в год; · ежегодный отпуск от 40 календарных дней, а также дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней; · бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотрудника и одного члена семьи ежегодно; · предоставление ипотечного кредита сотрудникам МВД (ставка 9,1%) в банке ВТБ (ПАО) · право на ежегодное приобретение путевок в санатории и дома отдыха системы МВД России, (включая членов семьи); · бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях, как сотрудников, так и членов их семей; · право на пенсию при наличии 20 лет выслуги (включая службу в Вооруженных силах), независимо от возраста; · карьерный рост; · возможность получения бесплатного высшего образования в ВУЗах МВД России (заочное обучение за счет средств МВД) с последующим назначением на должности среднего начальствующего состава. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Озерск, проспект Ленина, 43, каб.61, по телефонам: 8(351)2-59-12, 8-9993711012 дополнительно: по оформлению на службу в ГИБДД: 8(351) 4-36-02 по оформлению в Пункт полиции «Новогорный»: 89993729353 п. Новогорный, ул. Энергетиков, 3. alebedeva 2021-12-03YEKT10:10:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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