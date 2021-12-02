С началом зим вас! Наша афиша в копилочку хорошего настроения!

С началом зим вас! Пусть она принесет побольше позитивных эмоций! И наша афиша в копилочку хорошего настроения!

Озерск и его окрестности.

глк"Егоза"

Из-за неожиданного потепления мы еще одни выходные работаем только с трассой для начинающих.

В эти выходные для Вас с 10:00 до 17:00 будут доступны:

- Трасса для начинающих (нижняя часть трасса спортивная)

- Малый подъёмник.

- Прокат.

- Инструкторы.

- Мангальные зоны.

- Кафе

Стадион "Труд" с 27 ноября 2021 г.

График работы хоккейных кортов: понедельник, вторник - выходной

Прокат: ср, чт, пт, – 12.30-21.00; сб, вс 10.00-21.00

Заточка коньков: ср, чт, пт – 13.00-18.00 ; сб, вс – 13.00-19.00

Верхний корт: ср, чт, пт, сб, вс– 10.00 -21.00

Нижний корт: ср, чт, пт – 10.00-15.00 ; сб 10.00-14.00 вс 18.00-20.00

«Авангард» п. Татыш с 27 ноября 2021г.

Хоккейный корт: ежедневно - 9.00-21.00

«Энергетик» п. Новогорный с 04 декабря 2021 г

Хоккейный корт: ежедневно - 10.00-21.00

Суббота, 4-ое декабря

С 10 до 16.00 Городской музей

В первом зале продолжается персональная выставка Алёны Ивановой «Необычное в привычном: открывая секреты», посвященная посвящена двум оригинальным видам творчества Алёны Ивановой: миниатюре оригами и дизайну моделей нарядов-образов для кукол.

Во втором зале продолжается экспонирование выставки "Не расстанусь с комсомолом!" из фондов Государственного исторического музея Южного Урала – история южноуральского комсомола. Она ярко проиллюстрирована архивными фотографиями, запечатлевшими наиболее яркие страницы прошедшей социалистической эпохи.

Вход свободный

18.30, Театр драмы и комедии "Наш дом"

Н.Садур

Панночка

Ночные страсти по Гоголю (18+)

"Панночка" - спектакль контрастов. Тихая идиллия украинского вечера сменяется ледяным кошмаром проклятой церкви, веселая казацкая пирушка переходит в ночной шабаш ведьмы и темных сил. За шутками, смешными и пугающими, стоит глубокое философское содержание и ответы на многие волнующие нас вопросы.

Воскресенье, 5-ое декабря

18.30, Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Яма". Бабий message (18+)

Вышедшая в 1915 году повесть шокировала общественность. Без прикрас, изображалась в ней жизнь публичного дома, его обитательниц и их клиентов. Спектакль адресован как предостережение матерям и юношеству.

Челябинск

Исторический музей Южного Урала предлагает

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ НА ВЫХОДНЫЕ 4 и 5 ДЕКАБРЯ

Часы работы музея: с 11:00 до 19:00, кассы до 18:15

Адрес музея: г.Челябинск, ул.Труда, 100

Экскурсия на ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ (5+)

Вход в Восточную башню

4 декабря: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

5 декабря: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

с экскурсией: 250 руб. взрослые; 160 руб. школьники/студенты/пенсионеры

без экскурсии: 200 руб. взрослые; 100 руб. школьники/студенты/пенсионеры

Экскурсии на выставке «АЛЕКСАНДР I - ДЕРЖАВ ВОССТАНОВИТЕЛЬ» из Музеев Московского Кремля (5+)

Вход в Восточную башню

14:00, 16:00

с экскурсией: 250 руб.; пенсионеры 150 руб.

без экскурсии: 200 руб.; пенсионеры 100 руб.

Экскурсии на выставке «НА СТАЛИ ЗОЛОТОМ УЗОР ИЗЯЩНЫЙ» (5+)

Вход в Западную башню

15:00

с экскурсией: 200 руб.; пенсионеры 125 руб.

без экскурсии: 150 руб.; пенсионеры 75 руб.

Выставка «ПУТЕШЕСТВИЕ АЛЕКСАНДРА I ПО УРАЛУ. 1824 ГОД» (5+)

Вход в Восточную башню

без экскурсии: 100 руб.; пенсионеры 50 руб.

Выставка «МИНЕРАЛЫ В ЖИЗНИ ДРЕВНИХ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ» (0+)

Вход в Западную башню

без экскурсии: 120 руб.; пенсионеры 60 руб.

Выставка «РОДНОЙ ДОМ» (0+)

Вход в Западную башню

без экскурсии: 120 руб.; пенсионеры 60 руб.

Выставка «ОТПЕЧАТКИ. РОЖДЕНИЕ. ЧЕЛОВЕК» (0+)

Вход в Западную башню

без экскурсии: 100 руб.; пенсионеры 50 руб.

ЕДИНЫЙ БИЛЕТ НА ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ И ВСЕХ ВЫСТАВОК

без экскурсии: 350 руб. взрослые; 250 руб. школьники, студенты; 175 руб. пенсионеры

Возможно приобретение билетов онлайн по Пушкинской карте

‼В связи с требованием Роспотребнадзора и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на экскурсиях рекомендуем надевать маску