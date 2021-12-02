С началом зим вас! Наша афиша в копилочку хорошего настроения!

С началом зим вас! Пусть она принесет побольше позитивных эмоций! И наша афиша в копилочку хорошего настроения!
Озерск и его окрестности.
глк"Егоза"
Из-за неожиданного потепления мы еще одни выходные работаем только с трассой для начинающих.
В эти выходные для Вас с 10:00 до 17:00 будут доступны:
- Трасса для начинающих (нижняя часть трасса спортивная)
- Малый подъёмник.
- Прокат.
- Инструкторы.
- Мангальные зоны.
- Кафе
Стадион "Труд" с 27 ноября 2021 г.
График работы хоккейных кортов: понедельник, вторник - выходной
Прокат: ср, чт, пт, – 12.30-21.00; сб, вс 10.00-21.00
Заточка коньков: ср, чт, пт – 13.00-18.00 ; сб, вс – 13.00-19.00
Верхний корт: ср, чт, пт, сб, вс– 10.00 -21.00
Нижний корт: ср, чт, пт – 10.00-15.00 ; сб 10.00-14.00 вс 18.00-20.00
«Авангард» п. Татыш с 27 ноября 2021г.
Хоккейный корт: ежедневно - 9.00-21.00
«Энергетик» п. Новогорный с 04 декабря 2021 г
Хоккейный корт: ежедневно - 10.00-21.00
Суббота, 4-ое декабря
С 10 до 16.00 Городской музей
В первом зале продолжается персональная выставка Алёны Ивановой «Необычное в привычном: открывая секреты», посвященная посвящена двум оригинальным видам творчества Алёны Ивановой: миниатюре оригами и дизайну моделей нарядов-образов для кукол.
Во втором зале продолжается экспонирование выставки "Не расстанусь с комсомолом!" из фондов Государственного исторического музея Южного Урала – история южноуральского комсомола. Она ярко проиллюстрирована архивными фотографиями, запечатлевшими наиболее яркие страницы прошедшей социалистической эпохи.
Вход свободный
18.30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
Н.Садур
Панночка
Ночные страсти по Гоголю (18+)
"Панночка" - спектакль контрастов. Тихая идиллия украинского вечера сменяется ледяным кошмаром проклятой церкви, веселая казацкая пирушка переходит в ночной шабаш ведьмы и темных сил. За шутками, смешными и пугающими, стоит глубокое философское содержание и ответы на многие волнующие нас вопросы.
Воскресенье, 5-ое декабря
18.30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Яма". Бабий message (18+)
Вышедшая в 1915 году повесть шокировала общественность. Без прикрас, изображалась в ней жизнь публичного дома, его обитательниц и их клиентов. Спектакль адресован как предостережение матерям и юношеству.
Челябинск
Исторический музей Южного Урала предлагает
РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ НА ВЫХОДНЫЕ 4 и 5 ДЕКАБРЯ
Часы работы музея: с 11:00 до 19:00, кассы до 18:15
Адрес музея: г.Челябинск, ул.Труда, 100
Экскурсия на ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ (5+)
Вход в Восточную башню
4 декабря: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
5 декабря: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
с экскурсией: 250 руб. взрослые; 160 руб. школьники/студенты/пенсионеры
без экскурсии: 200 руб. взрослые; 100 руб. школьники/студенты/пенсионеры
Экскурсии на выставке «АЛЕКСАНДР I - ДЕРЖАВ ВОССТАНОВИТЕЛЬ» из Музеев Московского Кремля (5+)
Вход в Восточную башню
14:00, 16:00
с экскурсией: 250 руб.; пенсионеры 150 руб.
без экскурсии: 200 руб.; пенсионеры 100 руб.
Экскурсии на выставке «НА СТАЛИ ЗОЛОТОМ УЗОР ИЗЯЩНЫЙ» (5+)
Вход в Западную башню
15:00
с экскурсией: 200 руб.; пенсионеры 125 руб.
без экскурсии: 150 руб.; пенсионеры 75 руб.
Выставка «ПУТЕШЕСТВИЕ АЛЕКСАНДРА I ПО УРАЛУ. 1824 ГОД» (5+)
Вход в Восточную башню
без экскурсии: 100 руб.; пенсионеры 50 руб.
Выставка «МИНЕРАЛЫ В ЖИЗНИ ДРЕВНИХ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ» (0+)
Вход в Западную башню
без экскурсии: 120 руб.; пенсионеры 60 руб.
Выставка «РОДНОЙ ДОМ» (0+)
Вход в Западную башню
без экскурсии: 120 руб.; пенсионеры 60 руб.
Выставка «ОТПЕЧАТКИ. РОЖДЕНИЕ. ЧЕЛОВЕК» (0+)
Вход в Западную башню
без экскурсии: 100 руб.; пенсионеры 50 руб.
ЕДИНЫЙ БИЛЕТ НА ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ И ВСЕХ ВЫСТАВОК
без экскурсии: 350 руб. взрослые; 250 руб. школьники, студенты; 175 руб. пенсионеры
Возможно приобретение билетов онлайн по Пушкинской карте
‼В связи с требованием Роспотребнадзора и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на экскурсиях рекомендуем надевать маску