В Озерском городском музее открывается персональная выставка фотографа Валерия Ушакова

В Озерском городском музее складывается добрая традиция – накануне Новогодних праздников мы открываем очередную персональную выставку озерского фотографа Валерия Ушакова.

Новая экспозиция служит своеобразным продолжением прошлогодней, поэтому было решено оставить прежним название выставки, но указать ее номер – «Я ДАРЮ ВАМ КРАСОТУ-2».

На выставке представлены новые и ещё не экспонировавшиеся ранее удивительно теплые и душевные пейзажные фотографии дивной уральской природы. У посетителей появится шанс оказаться одновременно в разных временах года и самых живописных местах нашего края, ощутить тепло летнего солнышка и полюбоваться архитектурными памятниками мирового уровня.

Мы приглашаем жителей и гостей города посетить фотовыставку, насладиться работой мастера и увидеть красоту в творениях Валерия Ушакова.

Открытие выставки состоится 08 декабря 2021 года, в 18:00 в Озерском городском музее по адресу: пр. Победы, д. 2.

Вход свободный, но действует ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ масочный режим!

Время работы выставки:

- понедельник – четверг, с 10:00 до 19:00

- пятница, с 10:00 до 18:00

- суббота, с 10:00 до 16:00

- воскресенье - выходной.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49227/