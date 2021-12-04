В Озерском городском музее открывается персональная выставка фотографа Валерия Ушакова

В Озерском городском музее складывается добрая традиция – накануне Новогодних праздников мы открываем очередную персональную выставку озерского фотографа Валерия Ушакова.
Новая экспозиция служит своеобразным продолжением прошлогодней, поэтому было решено оставить прежним название выставки, но указать ее номер – «Я ДАРЮ ВАМ КРАСОТУ-2».
На выставке представлены новые и ещё не экспонировавшиеся ранее удивительно теплые и душевные пейзажные фотографии дивной уральской природы. У посетителей появится шанс оказаться одновременно в разных временах года и самых живописных местах нашего края, ощутить тепло летнего солнышка и полюбоваться архитектурными памятниками мирового уровня.
Мы приглашаем жителей и гостей города посетить фотовыставку, насладиться работой мастера и увидеть красоту в творениях Валерия Ушакова.
Открытие выставки состоится 08 декабря 2021 года, в 18:00 в Озерском городском музее по адресу: пр. Победы, д. 2.
Вход свободный, но действует ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ масочный режим!
Время работы выставки:
- понедельник – четверг, с 10:00 до 19:00
- пятница, с 10:00 до 18:00
- суббота, с 10:00 до 16:00
- воскресенье - выходной.