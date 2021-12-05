Сергей Гергенрейдер: «Несмотря на ограничения, округ должен развиваться и двигаться вперёд»

На 2022 год доходы бюджета округа запланированы в объёме 3 766 млн рублей, расходы – 3 785 млн рублей. Отметим, что уже состоялось обсуждение бюджетов следующих управлений: образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, управления архитектуры и градостроительства, управления капитального строительства и благоустройства. В обсуждении помимо депутатов принимают участие профильные заместители главы округа, руководители управлений, их заместители, специалисты финансовых служб и члены Общественной палаты.
Председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер подчеркнул, что бюджет Озерского городского округа является социально-ориентированным:
– В полном объёме депутатским корпусом было сохранено финансирование всех управлений социального блока. Несмотря на ограничительные мероприятия, жизнь продолжается и нам необходимо научиться жить в этих условиях, научиться развиваться и двигаться вперёд.
В следующем году мероприятия учреждений культуры и спорта будут проводится в полном объёме, их финансирование предусмотрено, но с учётом соблюдения всех необходимых санитарных норм и ограничений.
– Бюджет управления социальной защиты сохранён полностью, в том числе мероприятия по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. В рамках муниципальной программы «Доступная среда» планируется введение новых мероприятий в части приспособления многоквартирных жилых домов для нужд инвалидов.
Обсуждению планов Управления капитального строительства и благоустройства депутатским корпусом было уделено особое внимание. 1 декабря бюджет управления рассматривался на совместном заседании трёх профильных комиссий:
– В следующем году предусмотрено финансирование второго этапа капитального ремонта Озерского шоссе (22 млн руб.), это важно, – отметил Сергей Гергенрейдер. – Также следует подчеркнуть, что будет продолжена работа в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в том числе в следующем году планируется завершить благоустройство сквера им. Б.В. Броховича (21,3 млн руб.).
При рассмотрении бюджета УКСиБ были учтены предложения жителей посёлков:
– На основании обращений граждан депутаты рекомендовали администрации включить ряд объектов, в частности, реконструкцию сетей водоснабжения в посёлке Новогорный. В посёлке Метлино необходимо рассмотреть новый вариант размещения новогоднего городка и праздничной ёлки. Кроме того, определены участки улично-дорожной сети, которые в 2022 году должны быть отремонтированы в первую очередь, в том числе, где должны быть заменены светофорные объекты, установлены искусственные неровности для обеспечения безопасности.
К сожалению, в этом году было несколько печальных инцидентов с гибелью людей, поэтому мероприятиям по обеспечению безопасности граждан и дорожного движения будем уделять особое внимание на протяжении всего года.
Предусмотрено финансирование инициативных проектов граждан (более 38 млн руб.), эта работа в 2022 году будет продолжена.
В рамках бюджетного процесса главный финансовый документ муниципалитета проходит несколько согласований и процедур, в том числе публичные слушания, которые намечены на 9 декабря. По мнению Сергея Гергенрейдера, в настоящее время идёт конструктивная работа депутатов совместно со специалистами администрации:
– Мы стараемся рассматривать все задачи единой командой и находить компромиссные решения, которые в первую очередь позволят нам реализовать инициативы и пожелания жителей округа. 9 декабря в ходе публичных слушаний у жителей округа будет возможность внести свои предложения в бюджет следующего года. Но работа над бюджетом после публичных слушаний не останавливается, она будет продолжена до утверждения его на сессии.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа