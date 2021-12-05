2021-12-06YEKT10:00:00 | Новости Городские новости Сергей Гергенрейдер: «Несмотря на ограничения, округ должен развиваться и двигаться вперёд» 15 ноября в соответствии с бюджетным кодексом РФ проект бюджета округа на 2022 год был передан на рассмотрение в Собрание депутатов. На протяжении трёх недель он обсуждается на профильных депутатских комиссиях. Работу комиссий прокомментировал председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер.

На 2022 год доходы бюджета округа запланированы в объёме 3 766 млн рублей, расходы – 3 785 млн рублей. Отметим, что уже состоялось обсуждение бюджетов следующих управлений: образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, управления архитектуры и градостроительства, управления капитального строительства и благоустройства. В обсуждении помимо депутатов принимают участие профильные заместители главы округа, руководители управлений, их заместители, специалисты финансовых служб и члены Общественной палаты.

Председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер подчеркнул, что бюджет Озерского городского округа является социально-ориентированным:

– В полном объёме депутатским корпусом было сохранено финансирование всех управлений социального блока. Несмотря на ограничительные мероприятия, жизнь продолжается и нам необходимо научиться жить в этих условиях, научиться развиваться и двигаться вперёд.

В следующем году мероприятия учреждений культуры и спорта будут проводится в полном объёме, их финансирование предусмотрено, но с учётом соблюдения всех необходимых санитарных норм и ограничений.

– Бюджет управления социальной защиты сохранён полностью, в том числе мероприятия по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. В рамках муниципальной программы «Доступная среда» планируется введение новых мероприятий в части приспособления многоквартирных жилых домов для нужд инвалидов.

Обсуждению планов Управления капитального строительства и благоустройства депутатским корпусом было уделено особое внимание. 1 декабря бюджет управления рассматривался на совместном заседании трёх профильных комиссий:

– В следующем году предусмотрено финансирование второго этапа капитального ремонта Озерского шоссе (22 млн руб.), это важно, – отметил Сергей Гергенрейдер. – Также следует подчеркнуть, что будет продолжена работа в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в том числе в следующем году планируется завершить благоустройство сквера им. Б.В. Броховича (21,3 млн руб.).

При рассмотрении бюджета УКСиБ были учтены предложения жителей посёлков:

– На основании обращений граждан депутаты рекомендовали администрации включить ряд объектов, в частности, реконструкцию сетей водоснабжения в посёлке Новогорный. В посёлке Метлино необходимо рассмотреть новый вариант размещения новогоднего городка и праздничной ёлки. Кроме того, определены участки улично-дорожной сети, которые в 2022 году должны быть отремонтированы в первую очередь, в том числе, где должны быть заменены светофорные объекты, установлены искусственные неровности для обеспечения безопасности.

К сожалению, в этом году было несколько печальных инцидентов с гибелью людей, поэтому мероприятиям по обеспечению безопасности граждан и дорожного движения будем уделять особое внимание на протяжении всего года.

Предусмотрено финансирование инициативных проектов граждан (более 38 млн руб.), эта работа в 2022 году будет продолжена.

В рамках бюджетного процесса главный финансовый документ муниципалитета проходит несколько согласований и процедур, в том числе публичные слушания, которые намечены на 9 декабря. По мнению Сергея Гергенрейдера, в настоящее время идёт конструктивная работа депутатов совместно со специалистами администрации:

– Мы стараемся рассматривать все задачи единой командой и находить компромиссные решения, которые в первую очередь позволят нам реализовать инициативы и пожелания жителей округа. 9 декабря в ходе публичных слушаний у жителей округа будет возможность внести свои предложения в бюджет следующего года. Но работа над бюджетом после публичных слушаний не останавливается, она будет продолжена до утверждения его на сессии.

Информация предоставлена: На 2022 год доходы бюджета округа запланированы в объёме 3 766 млн рублей, расходы – 3 785 млн рублей. Отметим, что уже состоялось обсуждение бюджетов следующих управлений: образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, управления архитектуры и градостроительства, управления капитального строительства и благоустройства. В обсуждении помимо депутатов принимают участие профильные заместители главы округа, руководители управлений, их заместители, специалисты финансовых служб и члены Общественной палаты.Председатель Собрания депутатовподчеркнул, что бюджет Озерского городского округа является социально-ориентированным:В следующем году мероприятия учреждений культуры и спорта будут проводится в полном объёме, их финансирование предусмотрено, но с учётом соблюдения всех необходимых санитарных норм и ограничений.Обсуждению планов Управления капитального строительства и благоустройства депутатским корпусом было уделено особое внимание.1 декабря бюджет управления рассматривался на совместном заседании трёх профильных комиссий:отметилПри рассмотрении бюджета УКСиБ были учтены предложения жителей посёлков:В рамках бюджетного процесса главный финансовый документ муниципалитета проходит несколько согласований и процедур, в том числе публичные слушания, которые намечены на 9 декабря. По мнению Сергея Гергенрейдера, в настоящее время идёт конструктивная работа депутатов совместно со специалистами администрации:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-12-06YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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