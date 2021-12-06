Глава округа с рабочим визитом посетил производственную базу ООО «Инженерно-технический офис»

ООО «Интео» занимается разработкой и изготовлением буровзрывной техники, востребованной в нефтегазодобывающей промышленности, строительстве, добыче полезных ископаемых. Часть установок выпускаются на базе автомобиля КАМАЗ, часть – это модульные стационарные установки. Для примера, на минувшей неделе предприятие отправило модульную линию заказчику в город Дегтярск Свердловской области. Планируется, что весной оборудование будет запущено в работу. Отметим, что работники предприятия обеспечены полным пакетом социальных гарантий, а в следующем году планируется дополнить его полисом ДМС.
Генеральный директор ООО «Интео» Александр Федотов подчеркнул, что предприятие является классическим стартапом. Бизнес начинался с небольшого капитала и интересной идеи, которую довольно быстро удалось превратить во вполне осязаемые вещи:
– Мы выпускаем оборудование для буровзрывной отрасли: смесительно-зарядные машины, линии по изготовлению эмульсионных взрывчатых веществ – это всё наши разработки, наши ноу-хау, которыми мы гордимся.
Статус резидента ТОСЭР позволяет нам серьёзно экономить на налоговых отчислениях на заработную плату, а значит у нас есть возможность платить больше людям. Кроме того, статус резидента ТОСЭР – это всегда преимущество для наших потенциальных заказчиков, которое вызывает у них доверие к предприятию в ходе переговоров.
География применения наших изделий очень обширна. Там, где идёт разработка карьеров, в частности, угольных карьеров, а это не только наша страна, но и ближнее зарубежье, применяются наши установки. Мы планируем и дальше расширять географию поставок, в будущем предприятие должно вырасти. Нам нужны специалисты – технологи и конструкторы. В настоящее время у нас работают два молодых конструктора, один заканчивает МИФИ, один ЮУрГУ, будем растить своих специалистов, которым будем передавать эстафетную палочку.
Глава округа Евгений Щербаков считает, что создание благоприятного климата очень важно для развития предпринимательства в Озерске:
– Наша команда поддерживает предпринимателей, которые серьёзно настроены на развитие производственных мощностей, своего бизнеса. На сегодняшний день у нас шесть резидентов ТОСЭР, сегодня мы смотрим одну из площадок, посмотрели оборудование, которое монтируется.
Это высокотехнологичный бизнес, где создаются высокопроизводительные уникальные рабочие места. Квалификация работников должна быть очень высокая. В настоящее время здесь уже создано порядка тридцати рабочих мест и есть настрой на их увеличение, на расширение бизнеса. Это очень радует, вселяет уверенность в том, что у нас будут учиться и работать хорошие инженерные кадры.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа